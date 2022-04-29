Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan için karar verildi!

29 Nisan 2022 Cuma, 17:19

Süper Lig'de 65 puanla ikinci sırada yer alan ve Avrupa potasına giren Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'a yol göründü.

Bu iki futbolcu sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda Mesut ve Ozan ile ayrı ayrı görüşecek. Ancak her iki isimle de yola devam edilmesi beklenmiyor. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istese de Mesut'un tamamen gözden çıkarıldığı iddia ediliyor.

KONTRATLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe ile kontratı 2024'te sona erecek 33 yaşındaki yıldızın menajeri Erkut Söğüt'ün gelecek hafta İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç ile bir kez daha bir araya geleceği ve durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.

Watford macerası çok kısa süren, kontrat sonu 2023 olan Ozan da Mesut ile birlikte çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Yönetim, her iki oyuncuyu da yeni hoca gelmeden önce tazminatsız göndermenin planlarını yapıyor.