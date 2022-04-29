Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz için Torino'dan resmi teklif geldi

29 Nisan 2022 Cuma, 16:59

Beşiktaş’ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, İtalya’ya gidiyor. İtalya’nın köklü kulüplerinden Torino, Rıdvan için resmen harekete geçti.

Torino, milli sol bek için 5 milyon Euro bonservis bedeli vermeyi düşünüyor. Siyah-beyazlılara ulaşan resmi teklif, 4 milyon Euro’nun yanı sıra 1 milyon Euro ek ödemeleri de içeriyor. Siyah-beyazlılar ek ödemelerin artması için Torino ile görüşmelere devam ediyor. Ayrıca İtalyan ekibi Rıdvan’ın bir sonraki bonservis bedelinin %20’sini Beşiktaş’a verecek.

İMZALARIN ATILMASI PLANLANIYOR

Kulüpler anlaşma aşamasına gelirken, imzaların bu sezon tamamlanmadan atılması planlıyor.

Rıdvan için Alman ekibi Eintracht Frankfurt da Beşiktaş’a resmi teklifini sundu. Ancak Torino’nun temaslarda daha hızlı ve istekli davranması İtalyan ekibini bir adım öne geçirdi.

Siyah beyazlıların alt yapısında yetişen ve 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.