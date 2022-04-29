Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan seçim tarihi açıklaması: Önümüzdeki hafta belli olacak

29 Nisan 2022 Cuma, 17:11

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tedbir kararının kaldırılması için yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirtirken kulübün ciddi bir kaosun içine itildiğini söyledi.

30 Nisan'da yapılması planlanan seçime tedbir konma kararı üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas gündeme dair açıklamalar yaptı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Genel Kurulumuz sonucunda yönetim kurulumuz idari yönden ibra edilmedi. Sunduğumuz bütçede kabul edilmedi. Üyelerin karşısına çıkarak, 'Aklanmamak durumunda 30 gün içinde Olağan Genel Kurulu yapılacağını' paylaştık. Bütçe onaylanmayınca normalde genel kurul tutanaklarını beklememiz gerekir ama bütçesiz Galatasaray'ın önünü açmak üzere 23 Nisan, 30 Nisan'a seçim kararı aldık.

Seçimle ilgili kararlar ilgili kişilerle paylaşıldı. Bütün savunmalar, benim onayım gerekmeksizin onların uygun gördüğü şekilde mahkemelere sunuldu. Kulüp avukatlarımıza tedbir kararının ret kararı geldi.

Açılan dava ile ilgili tedbir kararı verildi. Çarşamba günü acil olarak yine ortak yürüttüğümüz komisyonun aldığı kararla itiraz edilerek duruşma istendi. Bütün itirazlar aynı anda yapıldı. Mahkeme cuma günü tedbir kararını kaldırdı. Tedbir kararının sonunda, bizim talebimiz olmamasına rağmen, bizim seçilme hakkımız konusunda da bir karar verilmiş. Bizim de istersek seçime girebilmemiz konusunda karar verilmiş. Bizim böyle bir talebimiz yoktu. Adaylarla tedbir kararı kalktıktan sonra görüşme yaptık. 30'una kadar herhangi bir engel olup olmayacağını sorduk.

Geçmişte alınan kararlara göre böyle bir kararın çok çok düşük olduğu söylendi. Adaylara şu da söylendi, eğer arzu ederlerse yeni bir karar alarak tekrar dava açılamayacak şekilde, seçim ilan edebilmek konusunda görüşleri sorulduğunda mevcut seçimin devam etmesi kararını aldılar biz de bu karar uyduk.

Bu tedbir kararı kalktıktan sonra üyemiz istinaf başvurusunda bulundu. Ne enteresandır ki, bizim herhangi bir bilgimiz yokken, 4 civarı istinaf mahkemesinin almış olduğu iddia edilen karar olduğu açıklandı. Avukatlarımız böyle bir kararın olmadığını söylediler. Bunu kim servis ettiyse bu kadarı biliyordu.

Bu karar sonrasında ciddi bir linç başladı. Bizim istinaf kararının hızlı çıkması için hamle yaptığımızı söylediler. Avukatlarla konuştuğumuzda böyle bir başvuruda bulunmadıklarını söylediler. Daha sonra bu kararın benim tarafımdan aldırıldığı yönünde kampanyalar başlatıldı. Biz bütün bunlarla uğraşırken herhangi bir karar elimize ulaşmadı. Biz bu davanın sonucunu bu sabah öğrendik. Adaylarımızla konuşup onlara böyle bir durum olduğunu, bu durumun da bizi de içeri çekmeye çalıştıkları bir süreç olduğunu söyledik.

Kendileri bana 21-28 Mayıs'ta yapılması gerektiğini söylediler. Galatasaray'ın geçirdiği bu 1 ay çok zor bir 1 ay oldu. Bütçesiz, her alınan kararların ciddi bir şekilde alınması gerektiği kararlar olduğu bir süreç. Çok zor bir süreç. Biz de bu durumda onlara 1 ay daha bütçesiz gidileceğine dair yazışmalarımız oldu. Onlar bizden bu tarihi istediler. Biz buraya gelmeden yarım saat önce tedbir kararının kaldırılması için başvurduk, o da reddedildi. Galatasaray ciddi bir kaosun içerisine itildi. Bu kaosu yaratanlarla bütün camiamız mücadele etmeli. Burada spekülasyonlar üretilerek taraftarlarımız yanlış yönlendirildi.

Bugüne kadar Galatasaray tarihinde istifa eden bir başkan var. Seçimlerin önünü açmak için böyle bir istifa etme durumuna gerek yok. Galatasaray'da tartışılmaz denilen konuları tartıştırdık, üyelerimize birçok rakamları paylaştık. Bu birilerini rahatsız etti. Bizim ihtiyacımızın iktidar mücadelesi değil Galatasaray'ın geleceğinin olduğunu söylemiştik. Galatasaray'ın geleceğini etkileyeceği tüm konularda şeffaf davranıp, ayrıca maliyet düşürme yolundan da sapmadık. Ama bunu engellemek isteyen kesimler oldu. Bu maalesef olağan genel kurulda da devam etti. 25 milyon euro gelir yaratmış, 5 milyon euro maliyeti azaltmış yönetimi mali yönden ibra etmemeye çalıştılar."

SEÇİM TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Herhangi bir seçim olmaksızın bu sürecin sürmesi mümkün değil. Burada uzun sürde oturmak isteyen kişiler değiliz. Biz de bu kararın üzerinden 24 saat geçmeden bu konuyu istişare etmek istiyoruz. Seçimle ilgili Galatasaray'ı kitlemeyecek bir şekilde bir tarih açıklama için bu hafta sonu istişare yaparak önümüzdeki hafta kararı açıklama kararı aldık.

"BAŞKANLIĞA ADAY MISINIZ?"

Galatasaray'ı el birliğiyle bu konumdan çıkarmamız lazım. Şu anda benim adaylığımın konuşulacağı zaman değil.

Seçim tarihi değişmeyecek. Bir çok başkanımızla konuşuyoruz. Galatasaray'ı kitlemememiz gerekiyor. Fırat Develioğlu'nun niye mahkemeye başvurduğunu kendisine sormak lazım. Sayın Divan Başkanı ile birlikte Fırat Develioğlu'nu aradık ve davasını çekmesi gerektiğini söyledik. İstemedi.

Galatasaray'ın içinde bulunduğu tehlikeleri bir çok kez dile getirdim. Galatasaray'a yakışmayan sonuçlar olduğu için yaptığımız çalışmalar göz önünde bulundurulmadı. Mahkeme süreciyle ilgili ve bazı kişiler için suç duyurusunda bulunacağım. Bazı üyelerimiz de haksız bazı ithamlarda bulunuyor. Bunlarla ilgili gereğini yapacağım. Bunlar çok ciddi zarar verip bir sonraki başkana zarar vermek için bekliyorlar.

Biz bu seçime girmek isteseydik, önümüze iki kez imkan doğmuştu. Gerekli itirazları yapıp tedbir kararı alıp seçime girebilirdik. Biz bunları tercih etmeyip sürecin devam etmesini istedik. Fakat geldiğimiz noktada ne kadar istesek de olmadı.

İmza konusunu destekliyorum. Seçimin yarın olması için ben de gidip imza vereceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım da imza verecekler. Farklı sebeplerle Galatasaray demokrasisine müdahele edilemez. İçeriden dışarıdan kim müdahele ederse onlara sert tepki koymalıyız. Üyelerimizin herhangi bir endişe duymasına gerek yok. Galatasaray'ın iradesine ve gelecekteki bekasına rağmen burada bir iktidar mücadelesi veren bir başkan ve yönetim kurulu yok.

Yangına gerek yok. Sakin olalım. Seçim olmayacak yaygarası koparanlara kanmayın. Algı yaratmaya çalışıyorlar. Galatasaray'ın bir seçim yapması gerekiyor. Bir kaç gün düşünüp, istişareler yapıp karar vereceğiz.