Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'den dikkat çeken seri
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, yükselen formunu Dünya Kupası dönüşü de sürdürdü.
Michy Batshuayi, Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın tek golünü kaydetmişti. 29 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye de formda döndü.
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Michy Batshuayi, Dünya Kupası dönüşü kupada İstanbulspor filelerini 2 kez sarstı, son lig maçında Hatay ağlarını havalandırdı.
SÜPER LİG'DE 10 MAÇTA 8 GOL
İlk maçında, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor filelerini iki kez havalandırdı. Trabzonspor'u boş geçen Batshuayi, Hatayspor karşısında da gol sevincini yaşadı. Yıldız futbolcu, Antalyaspor mücadelesi öncesi yapılan taktik idmanlardaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Fanatik'in haberine göre Belçikalı oyuncu, antrenmandaki gollerini Antalyaspor deplasmanına taşımayı başardı.
Batshuayi, Antalyaspor filelerini 2 kez havalandırdı. Belçikalı oyuncu, bu sezon ligde 10. maçında 8 defa gol sevinci yaşadı, bunların 6'sı deplasmanda geldi.
TERS KÖŞEYE YATIRDI
Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile biten ilk yarının ardından Fenerbahçe, ikinci devrede baskısını artırdı. 55'te Szalai'nin ortasında King kafayı vurdu. Pozisyonu yakından takip eden Batshuayi, direkten dönen topu kafayla ağlara gönderdi. 29 yaşındaki golcü, dakikalar sonra ise Güray'la kafa topuna yükseldi, top rakibinin eline çarpınca takımına penaltı kazandırdı. Beyaz noktanın başına gelen Batshuayi, kaleci Alperen ile topu farklı köşelere göndererek sarı-lacivertliler'i öne geçirdi.
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