Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart alarmı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, 8 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe mücadelesi öncesi sarı kart sınırındaki futbolcuları dikkat çekti.
Galatasaray'da 3 futbolcu Ankaragücü mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor.
Fanatik'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler.
DERBİDE CEZALI DURUMA GELECEK
Bu futbolcular, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
Okan hocanın, dün akşam yapılan son idmanda da bu oyunculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
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