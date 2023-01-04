Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart alarmı

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, 8 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe mücadelesi öncesi sarı kart sınırındaki futbolcuları dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:29
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart alarmı
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Galatasaray'da 3 futbolcu Ankaragücü mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor.

Fanatik'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler.

DERBİDE CEZALI DURUMA GELECEK

Bu futbolcular, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Okan hocanın, dün akşam yapılan son idmanda da bu oyunculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.


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