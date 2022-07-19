Fenerbahçe'de Miha Zajc da yolcu: Torino'nun teklifi kabul edildi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın gözdesi olan Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a Torino kancayı taktı.
Fenerbahçe'de, Dinamo Kiev maçına saatler kala sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertliler Miha Zajc için gelen transfer teklifini kabul etti.
8 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven orta saha konusunda Torino ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Miha Zajc için gelen 8 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul ettiği kaydedildi.
İTALYA'DA ZAJC YARIŞI
Torino'nun Fenerbahçe'nin sunduğu şartları kabul etmesi halinde transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.
Sarı-lacivertlilere 3 milyon 500 bin Euro karşılığında imza atan tecrübeli futbolcunun en parlak dönemini geçtiğimiz sezon geçirdiği aktarıldı.
Zajc ile Torino'nun yanı sıra Fiorentina, Bologna ve Cagliari'nin de ilgileniyor.
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