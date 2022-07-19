Fenerbahçe'de Miha Zajc da yolcu: Torino'nun teklifi kabul edildi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın gözdesi olan Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a Torino kancayı taktı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 11:04
Fenerbahçe'de Miha Zajc da yolcu: Torino'nun teklifi kabul edildi
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Fenerbahçe'de, Dinamo Kiev maçına saatler kala sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertliler Miha Zajc için gelen transfer teklifini kabul etti.

8 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven orta saha konusunda Torino ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Miha Zajc için gelen 8 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul ettiği kaydedildi.

İTALYA'DA ZAJC YARIŞI

Torino'nun Fenerbahçe'nin sunduğu şartları kabul etmesi halinde transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

Sarı-lacivertlilere 3 milyon 500 bin Euro karşılığında imza atan tecrübeli futbolcunun en parlak dönemini geçtiğimiz sezon geçirdiği aktarıldı.

Zajc ile Torino'nun yanı sıra Fiorentina, Bologna ve Cagliari'nin de ilgileniyor. 


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