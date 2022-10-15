Fenerbahçe'de Miha Zajc geri dönüyor

15 Ekim 2022 Cumartesi, 14:54

Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne götürülmeyen Sloven futbolcu Miha Zajc'ın pazartesi günkü MKE Ankaragücü maçında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, sakatlıkları bulunan Joshua King ve Luan Peres'in de dönme ihtimali bulunuyor. Bu ikili, hafta sonundaki idmanlarda sıkıntı yaşamazsa Ankaragücü maçında formalarına kavuşabilir.