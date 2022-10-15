Fenerbahçe'de Miha Zajc geri dönüyor

Fenerbahçe'de, AEK Larnaca maçının kadrosunda yer almayan Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 14:54
Fenerbahçe'de Miha Zajc geri dönüyor
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Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne götürülmeyen Sloven futbolcu Miha Zajc'ın pazartesi günkü MKE Ankaragücü maçında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, sakatlıkları bulunan Joshua King ve Luan Peres'in de dönme ihtimali bulunuyor. Bu ikili, hafta sonundaki idmanlarda sıkıntı yaşamazsa Ankaragücü maçında formalarına kavuşabilir.


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