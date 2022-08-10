Fenerbahçe'de Miha Zajc ile Bright Osayi Samuel, ilk 11'e dönüyor!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynanacak karşılaşmada Miha Zajc ve Bright Osayi Samuel'i ilk 11'de oynatacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:21
Fenerbahçe'de Miha Zajc ile Bright Osayi Samuel, ilk 11'e dönüyor!
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Fenerbahçe'de gözler artık perşembe günü Slovacko ile oynanacak rövanş maçına çevrildi.

Sarı-lacivertliler, Çek rakibini Kadıköy'de 3-0 mağlup etmişti. Jorge Jesus'un bu karşılaşmada rotasyona gidebileceği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, Osayi-Samuel ve Zajc, ilk 11'e dönecek. Skor avantajı nedeniyle İsmail Yüksek ile Filip Novak'ın da şans bulabileceği kaydedildi.

Ümraniye maçında sonradan oyuna girip beraberlik golünü kaydeden Mergim Berisha da Jesus'tan forma bekliyor.  


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