Fenerbahçe'nin Youtube hesabı çalındı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin resmi Youtube hesabı çalındı. Kulüp yetkilileri durumu kontrol altına alarak Youtube hesabını kurtardı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 21:22
Fenerbahçe'nin Youtube hesabı çalındı!
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Youtube hesabı kısa süreliğine çalındı.

Sarı-lacivertli kulübün 2.3 milyon aboneli Youtube hesabının ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.

Hesapta bulunan tüm videoların ise silindiği kaydedildi.

Fenerbahçeli yetkililer duruma anında müdahale ederek hesabın kontrolünü tekrardan sağladı.

Fenerbahçe'nin önceki günlerde Instagram hesabında da sorun çıkmıştı.

Sarı-lacivertliler, yoğun çalışma sonrası Instagram hesabını kurtarmıştı.

Fenerbahçe'den konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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