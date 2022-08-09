Fenerbahçeli Mbwana Ally Samatta, Genk'e doğru!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı planladığı Mbwana Samatta'nın yeni kulübü belli oluyor. İddiaya göre Samatta'nın transferi için Genk, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı.
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mbwana Samatta'nın yeni takımı netleşiyor.
Sporx'in haberine göre, 29 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Genk, Samatta'nın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Taraftar arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Tanzanyalı futbolcunun transferi resmiyet kazanacak.
Samatta, kariyerinde daha önce de 2016-2020 yılları arasında Genk'te forma giydi.
Fenerbahçe'nin, Aston Villa'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Samatta'nın sarı-lacivertli kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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