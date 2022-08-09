Fenerbahçe'den Youtube açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, kısa süreli erişim engeli yaşanan resmi Youtube hesabı hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 23:10
Fenerbahçe'den Youtube açıklaması!
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Fenerbahçe, Youtube kanalının bir süre erişime engellendiğini açıkladı. 

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe YouTube resmi hesabımız bu akşam saat 20:52’de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir. 

YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşadığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır. 

Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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