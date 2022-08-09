Fenerbahçe'den Youtube açıklaması!

09 Ağustos 2022 Salı, 23:10

Fenerbahçe, Youtube kanalının bir süre erişime engellendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe YouTube resmi hesabımız bu akşam saat 20:52’de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.



YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşadığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.



Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."