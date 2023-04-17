Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Luan Peres gelişmesi
Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de futbolculardan Miha Zajc ile Luan Peres hakkında yeni gelişmeler yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'de çarşamba günü Başakşehir ile kritik bir bir karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli takıma, Başakşehir karşılaşması öncesi bir iyi bir kötü haber geldi. Sporx'in haberine göre, MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Miha Zajc, Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sloven futbolcunun son durumu çekilecek MR'ının ardından belli olacak.
Miha Zajc
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Luan Peres ise geri döndü. Peres, pazartesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Luan Peres
ARDA GÜLER DİNLENDİRİLDİ
Fenerbahçe'de, Başakşehir maçı öncesi pazartesi günü yapılan idmanda Arda Güler yer almadı. Genç futbolcu, dinlendirildiği için takımla antrenmana çıkmadı.
Arda Güler (solda)
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- İsmi ima bile edilmezken...
- Dolar/TL'de bir zirve daha
- Paramız nasıl pul oldu?
- Erdoğan'dan 'soğan' çıkışı: 'Ne tadını bilirsin...'
- Zengin olmak için doğmuş 4 burç