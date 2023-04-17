Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Luan Peres gelişmesi

Yayınlanma: 17.04.2023 - 18:10

Güncelleme: 17.04.2023 - 18:10

Spor Toto Süper Lig'de çarşamba günü Başakşehir ile kritik bir bir karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takıma, Başakşehir karşılaşması öncesi bir iyi bir kötü haber geldi. Sporx'in haberine göre, MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Miha Zajc, Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sloven futbolcunun son durumu çekilecek MR'ının ardından belli olacak.

Miha Zajc

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Luan Peres ise geri döndü. Peres, pazartesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Luan Peres

ARDA GÜLER DİNLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'de, Başakşehir maçı öncesi pazartesi günü yapılan idmanda Arda Güler yer almadı. Genç futbolcu, dinlendirildiği için takımla antrenmana çıkmadı.

Arda Güler (solda)