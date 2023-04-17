Fenerbahçeli kaleci Altay Bayoındır ameliyat oldu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, milli kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 17:51
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayoındır ameliyat oldu
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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır, bıçak altına yattı.

Sarı-lacivertli kulüp, milli file bekçisinin başarılı bir fel fıtığı operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kaptanımız Altay Bayındır, başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


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