Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku!

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:02

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nazım Sangare'nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "5-6 maçtır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hep darbe sakatlığı oluyor." dedi.

Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden İsmail Kartal "Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak." açıklamasını yaptı.