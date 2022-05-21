Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:02
Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nazım Sangare'nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "5-6 maçtır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hep darbe sakatlığı oluyor." dedi.

Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden İsmail Kartal "Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak." açıklamasını yaptı.


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