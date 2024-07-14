Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için geri sayım!
Fenerbahçe ve Alanyaspor'un, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardığı ve sarı lacivertlilerin Oğuz Aydın ile sözleşme görüşmelerine başladığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın transferinde önemli aşama kaydetti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Akdeniz temsilcisi ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Alanyaspor ile anlaşmasının ardından Oğuz Aydın ile de sözleşme görüşmelerine başladı.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Oğuz Aydın'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Oğuz Aydın'ın Alanyaspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Alanyaspor'da geçen sezon 38 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.
FENERBAHÇE'DE YERLİ RÜZGARI
Fenerbahçe, bu sezon daha önce Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertliler ayrıca Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile de anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe'nin Cenk transferini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
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