Eski Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'ya taraftar saldırısı!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Enner Valencia, Brezilya Kupası'nda penaltı kaçırınca sahaya giren bir taraftarın saldırı girişimine maruz kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 11:41
Eski Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'ya taraftar saldırısı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, takımı Internacional'in Brezilya Kupası 3. tur rövanş maçında Juventude'ye konuk olduğu müsabakada sahaya giren bir taraftarın saldırı girişimine maruz kaldı.

Takımı 1-0 yenik durumdayken 79. dakikada penaltı kaçıran Valencia, tribünlerden sahaya giren bir taraftarca saldırıya uğrayacakken rakip takım oyuncuları son anda müdahale etti. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, oyun penaltı atışının tekrarlanmasıya başladı. Valencia, tekrarlanan penaltıyı bu kez gole çevirdi.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, ilk maçı 2-1 kazanan Juventude, Brezilya Kupası'nda 4. tura yükseldi.


enner valencia haberleri Internacional haberleri taraftar haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş ve Galatasaray da ilgileniyordu: Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi!

Beşiktaş ve Galatasaray da ilgileniyordu: Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi!
Fenerbahçe Avusturya kampını farklı galibiyet ile bitirdi!

Fenerbahçe Avusturya kampını farklı galibiyet ile bitirdi!
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi!

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler