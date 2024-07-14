Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde çıkan sorunları çözdüğü iddia edildi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe tüm pürüzleri çözdüğü iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etmişti ancak yapılan görüşmeler sonrası anlaşma onaylandı.
İSTANBUL'A GELECEK
Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi anlaşmayı onaylayarak Saint-Maximin'in gidişine izin verdi. Saint Maximin imza attıktan sonra sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.
KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI
Fenerbahçe, Suudi ekibiyle daha önce başarılı oyuncunun kiralık transferi için anlaşma sağlamıştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
4 GOL 10 ASİST
Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.
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