Fenerbahçe'de Pereira'nın yerine Kenan Koçuk'un geleceği iddia edildi

17 Aralık 2021 Cuma, 15:04

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği tartışılırken hoca arayışları da tam gaz devam ediyor. Pazar günü Beşiktaş'la oynanacak maçın sonucuna bakmaksızın Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılması beklenirken, Slaven Bilic'in yanı sıra sürpriz bir şekilde A Milli Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak gündeme alındı.

40 yaşındaki futbol adamıyla tanışıklığı olan başkan Ali Koç'un teklif götürdüğü öğrenildi. TFF ile 3 yıl sözleşme imzalayan Koçak da teklife sıcak bakıyor.

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KENAN KOÇAK KİMDİR?

Kenan Koçak, 5 Ocak 1981 Kayseri doğumludur. Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan koçak futbola SV Waldhof Mannheim’de başladı. Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti.

2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg’a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi.

Sonrasında ise Redbull Salzburg’un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96’yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim’ı çalıştırarak başlamıştı.

Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı. Kenan Koçak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un yardımcılığını yapacağını duyurmuştu.