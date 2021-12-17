Fenerbahçe'de Altay Bayındır saha çalışmalarına başladı
Geçtiğimiz Ekim ayında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.
Fenerbahçe'de 1,5 ay önce omzundan ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Altay'ın yapılan son kontroller neticesinde antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasiteyle yapabileceğinin belirlendiği vurgulandı.
Saha çalışmalarına başlayan genç file bekçisinin ileriki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Altay Bayındır, ekim ayı sonunda Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor müsabakasında omzu kırıldığı için ameliyat edilmişti.
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