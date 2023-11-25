Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu belli oldu

Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:55

Güncelleme: 25.11.2023 - 10:55

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona kusursuz bir giriş yapan Fenerbahçe, üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ligde oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybetmişti.

Buna karşın milli ara öncesi ligi zirvede tamamlayan Fenerbahçe'ye sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haberler gelmeye başladı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, milli arada yara saran Sarı-Lacivertlilerde bazı futbolcular oynayacak duruma geldi.

İşte Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumu:

JOSHUA KING, EMRE MOR, CENGİZ ÜNDER

3 futbolcu da sakatlıklarını tamamen atlattı ve taktik idmanlarda ye aldı. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde 3 futbolcu da oynayacak durumda.

SERDAR AZİZ

Sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ekim ayı sonunda operasyon geçiren Serdar Aziz'in aralık ayının ilk haftasında oynayabilecek duruma gelmesi planlanıyor.

BECAO

Pendikspor maçında tendonu kopan Becao'nun ise oca ayının ilk haftalarında sahalara dönmesi bekleniyor.

DJIKU

Ludogorets maçında sakatlanan ve sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilen Djiku da bireysel çalışmalara başladı. Başarılı stoperin gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

FRED

Sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Fred'in Fatih Karagümrük maçında riske edilmemesi bekleniyor. Fred'in bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor maçında sahada olması öngörülüyor.