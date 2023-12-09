Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 15:20

Güncelleme: 09.12.2023 - 15:20

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan ve maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz olan Serdar Aziz derbinin kadrosundan çıkartıldı.

SAMET AKAYDİN VE DJIKU'NUN FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde stoper hattında Samet Akaydin'in ve Alexander Djiku'nun forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı yeni geçen Djiku'nun forma giyememesi durumunda forma Jayden Oosterwolde'de olacak.