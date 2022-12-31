Fenerbahçe'de Serdar Dursun kararı!
Fenerbahçe'de daha önce ayrılığı gündeme gelen Serdar Dursun ile ilgili karar verildi. Tecrübeli futbolcunun performansından memnun kalan yönetimin, Serdar ile yola devam etmeyi düşündüğü belirtildi.
Fenerbahçe'de bu sezon çok sık forma şansı bulamayan Serdar Dursun için olumsuz hava değişti. Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, 4-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti.
Serdar Dursun
Sabah'ın haberine göre bir dönem takımdan ayrılmayı düşünen Serdar, sezon sonuna kadar kesin olarak Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
Yönetim de Joao Pedro'nun sakatlığından sonra kadroda yerli bir alternatif forvet görmek isterken elinde bulunan Serdar Dursun ile yola devam etmekte kararlı.
Joao Pedro
Fenerbahçe'de bu sezon 13 maça çıkan deneyimli futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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