Fenerbahçe'de Serdar Dursun kararı!

31 Aralık 2022 Cumartesi, 13:12

Fenerbahçe'de bu sezon çok sık forma şansı bulamayan Serdar Dursun için olumsuz hava değişti. Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, 4-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti.

Serdar Dursun

Sabah'ın haberine göre bir dönem takımdan ayrılmayı düşünen Serdar, sezon sonuna kadar kesin olarak Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Yönetim de Joao Pedro'nun sakatlığından sonra kadroda yerli bir alternatif forvet görmek isterken elinde bulunan Serdar Dursun ile yola devam etmekte kararlı.

Joao Pedro

Fenerbahçe'de bu sezon 13 maça çıkan deneyimli futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.