Fenerbahçe'de Szalai'den transfer açıklaması! Ayrılıyor mu?

30 Aralık 2021 Perşembe, 09:52

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor'u uzatmalar sonucu 2-0'la geçen Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Attila Szalai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİ İŞİMİZİ, KENDİMİZ ZORLAŞTIRDIK"

Kendi işlerini zorlaştırdıklarını söyleyen Macar futbolcu, "Doğru kelimeleri bulmak benim açımdan kolay değil. Çok iyi bir performans ortaya koyduğumuz söyleyemem. Daha farklı bir planımız vardı. Onu uygulamak istiyorduk. Kendi işimizi, kendimiz zorlaştırdık. Ancak günün sonunda hedefimiz tur atlamaktı. Tur atladık. Ana hedef buydu." dedi.

"LİGE İYİ BAŞLADIK"

Hedeflerine ulaşabileceklerini dile getiren Szalai, "İnişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Lige iyi başladık. Maalesef daha sonrasında kötü anlar ve durumlar yaşadık. Futbol böyle bir şey. Çok çalışmak, önümüze bakmak, beraber kalmak, en iyisini yapmak gerekiyor. En önemli şeylerden birisi de güçlü bir ruh ortaya koymak. Hedeflerimize hala ulaşabilecek noktadayız. Bu şekilde davranırsak hedeflerimize ulaşabiliriz." şeklinde konuştu.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Transferle ilgili konuşan genç futbolcu, "Transfer dedikoduları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması yönünde katkı sağlamak. Sadece buna odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.