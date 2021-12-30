Başakşehir, eski Galatasaraylı Emre Çolak'ı transfer ediyor
Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı. Bir dönem Galatasaray'da oynayan ve son olarak Hatayspor'da forma giyen fakat kısa süre önce Hatayspor ile de yollarını ayıran Emre Çolak ile sözleşme imzalanacak.
Süper Lig'de devre arası başlayacak transfer dönemi öncesi Başakşehir, ilk transferini yaptı.
Ajansspor'un haberine göre, Hatayspor'dan ayrılan Emre Çolak ile 1,5 yıllık anlaşmaya varan İstanbul ekibi, 30 yaşındaki oyuncu yarın resmi sözleşmeye imza atacak.
Kariyerine Galatasaray'da başlayan Emre Çolak, kendisi gibi Florya'da yetişmiş Emre Belözoğlu ile birlikte çalışacak.
Hatayspor'da bu sezon sadece 8 maça çıkan Emre, gol ve asist üretemedi.
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