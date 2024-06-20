Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması: Mourinho'nun transfer istediği mevkiler belli oldu
Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin 3 bölgeye transfer yapacağı iddia edildi. Ayrıca sarı lacivertli ekip, iç transferde de 2 futbolcu ile sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmişti. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adamın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer yapacağı mevkiler de şekillendi.
3 BÖLGEYE TRANSFER
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler 3 bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
Jose Mourinho'nun merkez orta saha, sol kanat ve forvet transferi istediği, ayrılacak futbolcuların durumuna göre transfer sayısının artabileceği vurgulandı.
Fenerbahçe'de başta Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski olmak üzere bazı futbolculara resmi teklifler gelmesi bekleniyor.
2 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'yle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.
İLK İMZA LEVENT MERCAN
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Levent Mercan'la yapmıştı. 23 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe yeni sezon transferlerini, 23-24 Temmuz'da Lugano ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı öncesi bitirmek adına mesai harcıyor.
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