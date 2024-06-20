Çalışmalara başladı: Jose Mourinho'dan paylaşım!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Samandıra'da çalışmalara başladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:49
Çalışmalara başladı: Jose Mourinho'dan paylaşım!
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

İstanbul'a gelen ve Samandıra'da çalışmalara başlayan Portekizli teknik direktör, sosyal medya hesabından, "1. Gün" diye bir paylaşım yaptı.

MOURİNHO'DAN PAYLAŞIM

Mourinho'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Jose Mourinho'nun paylaşımında kullandığı fotoğraflar şu şekilde:


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