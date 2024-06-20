Çalışmalara başladı: Jose Mourinho'dan paylaşım!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Samandıra'da çalışmalara başladığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
İstanbul'a gelen ve Samandıra'da çalışmalara başlayan Portekizli teknik direktör, sosyal medya hesabından, "1. Gün" diye bir paylaşım yaptı.
MOURİNHO'DAN PAYLAŞIM
Mourinho'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Jose Mourinho'nun paylaşımında kullandığı fotoğraflar şu şekilde:
Spor Haberleri
- Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!
- Altıntop'tan İrfan Can ve İsmail yanıtı!
- Jose Mourinho'dan paylaşım!
- Mauro Icardi'den Messi itirafı!
- Portekiz maçının hakemi belli oldu!
- Büyükekşi, Montella'nın hayalini açıkladı!
- Babasından Arda Güler açıklaması!
- 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'
- Yusuf Sarı'dan Beşiktaş itirafı!
- İspanya'nın rakibi İtalya
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap
- OYAK’ta neler oluyor!
- Laik Cumhuriyeti hatırlattı...
- Abdülkerim Bardakcı'dan Arda Güler sözleri
- 'Sana bu iftiranı yedireceğim!'
- Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
- Üç kardeş hayatını kaybetti
- Bölge halkı isyan etti!
- Eylem Tok’un ehliyetsiz oğlu hakim karşısına çıkacak
- 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'