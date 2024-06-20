Çalışmalara başladı: Jose Mourinho'dan paylaşım!

Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:49

Güncelleme: 20.06.2024 - 12:54

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

İstanbul'a gelen ve Samandıra'da çalışmalara başlayan Portekizli teknik direktör, sosyal medya hesabından, "1. Gün" diye bir paylaşım yaptı.

MOURİNHO'DAN PAYLAŞIM

Mourinho'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Jose Mourinho'nun paylaşımında kullandığı fotoğraflar şu şekilde: