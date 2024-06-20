Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

Yayınlanma: 20.06.2024 - 13:21

Güncelleme: 20.06.2024 - 13:21

Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine başladı.

Sportif direktör Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho'nun görev yapacağı teknik ekibi de belli oldu.

Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadrosu, yardımcıları ve görevleri şu şekilde olacak:

Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör)

Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi)

Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü)

Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri)

Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi)

Giovanni Cerra (Data Analiz)