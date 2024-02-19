Fenerbahçe'de yeni transfer sağlık kontrolünden geçti

Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:39

Güncelleme: 19.02.2024 - 15:39

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki basketbolcu Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.