Fenerbahçe'de yeni transfer sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marieme Badiane sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki basketbolcu Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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