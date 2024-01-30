Fenerbahçe'de yol ayrımı: Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:24

Güncelleme: 30.01.2024 - 14:24

Fenerbahçe'de bu sezon orta saha rotasyonunda fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi belli oldu.

Süper Lig akibi Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ailemize hoş geldin Bartuğ Elmaz. EMS Yapı Sivasspor'umuz, Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı'' ifadeleri kullanıldı..

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."



Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı

