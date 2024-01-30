İspanyol kulüple anlaşıldı iddiası: Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yol ayrımı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Rayo Vallecano'nun Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'yu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüp ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de kadroda arka planda kalan Miguel Crespo için hareketli anlar yaşanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, La Liga ekibi Rayo Vallecano ile Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.
SÖZLEŞME ŞARTLARI GÖRÜŞÜLÜYOR
La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'nun Portekizli orta saha oyuncusunun menajeriyle sözleşme şartlarını görüştüğü ileri sürüldü.
Dusan Tadic (solda) ile Miguel Crespo (sağda)
TRT Spor'un haberine göre; Madrid'e giden Miguel Crespo, İspanyol kulübü için sağlık kontrollerinden geçiyor. Haberde, maaşının tamamını Vallecano'nun karşılayacağı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca, Vallecano ile yapılacak sözleşmede 27 yaşındaki Crespo'nun satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Crespo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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