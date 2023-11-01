Fenerbahçe'de zorlu süreç! 3 kritik maç...

Yayınlanma: 01.11.2023 - 08:06

Güncelleme: 01.11.2023 - 08:06

Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde fırtınalar estiriyor. Henüz puan kaybı dahi yaşamayan ve bu sezon çıktığı 19 maçta 19 kez kazanarak inanılmaz bir seri yakalayan Kanarya'nın önünde zorlu bir viraj var. İsmail Kartal ve öğrencileri, 3. milli ara öncesi 3 kritik maça çıkacak ve zorlu virajı kayıpsız dönmek 22'de 22 yapmayı hedefliyor.

4 Kasım Cumartesi | Süper Lig Fenerbahçe-Trabzonspor Her ne kadar aynı şehrin takımları olmasa da 3 büyükler için Trabzonspor ile oynanan maçlar da derbi havası taşıyor. Bu açıdan bakıldığında cumartesi günkü karşılaşma, Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk büyük sınavı olacak. Sezona 19'da 19'la başlayan Sarı-Lacivertliler formunun zirvesinde ancak bu kritik mücadele öncesi eksikler can sıkıyor. Trabzonspor ise Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından çıkış peşinde ve kötü deplasman karnesine Kadıköy'de son vermek isteyecek.

9 Kasım Perşembe | Konferans Ligi Ludogorets-Fenerbahçe Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk 3 maçını kazanarak adını bir üst tura yazdırma yolunda büyük bir avantaj sağladı. Bulgaristan deplasmanındaki bu karşılaşmada kaybetse bile ilk 2 yolunda ciddi bir sıkıntı olmaz. Ancak Ludogorets'i bir kez daha yenmek, Fenerbahçe'nin grup liderliğini bile garantilemesi açısından büyük bir avantaj olur. Bulgar temsilcisi için ise Sarı-Lacivertliler'i mağlup etmek, Avrupa'da yola devam etmek açısından kritik öneme sahip.

12 Kasım Cumartesi | Süper Lig Adana Demir-Fenerbahçe Adana Demirspor, şu anda Süper Lig'deki en zorlu deplasman denilebilir. Fenerbahçe sahasında 5'te 5, Galatasaray 4'te 4 yaptı. Akdeniz ekibi ise taraftarı önünde çıktığı 6 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Üstelik Beşiktaş ve Trabzonspor gibi rakipleri mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe için Milli ara öncesi son maç, fazlasıyla zorlu geçmeye aday. Böylesi bir deplasmanda alınacak bir galibiyet, sezonun kalanı için Sarı-Lacivertliler'e fazlasıyla moral ve öz güven kazandıracak.