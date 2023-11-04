Fenerbahçe'den 100.yıl koreografisi! 'Cumhuriyetin feneri aydınlatıyor bizleri'
Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılı için koreografi hazırladı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesi Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel koreografi yaptı.
Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı'nın görsellerinin yanı sıra üzerinde "İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay ağır makineli tüfek bölüğünde idiler" yazılı pankart da tribünde yükseldi.
???? Fenerbahçe tribünlerinden, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel koreografi! #FBvTS pic.twitter.com/RaaZgSM6xE— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 4, 2023
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