Fenerbahçe'den 2020 sonrası bir ilk!

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 07:22

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 07:22

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

Sarı-lacivertliler, Ocak 2020'den (2 galibiyet) bu yana Süper Lig'de ilk kez Gaziantep FK'yi üst üste iki maçta mağlup etti.

Evinde oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK ise (4 beraberlik, 2 mağlubiyet), en üst ligdeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.