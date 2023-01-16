Fenerbahçe'den 2020 sonrası bir ilk!
Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Fenerbahçe, 2020 yılından sonra bir ilki başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.
Sarı-lacivertliler, Ocak 2020'den (2 galibiyet) bu yana Süper Lig'de ilk kez Gaziantep FK'yi üst üste iki maçta mağlup etti.
Evinde oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK ise (4 beraberlik, 2 mağlubiyet), en üst ligdeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.
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