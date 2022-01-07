Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması! "Kesinleşti"
Fenerbahçe resmi internet sitesinden 3 Temmuz 2011 dosyalarının kesinleşmesinin tamamlandığını kaydetti.
Fenerbahçe resmi internet sitesinden 3 Temmuz 2011 dosyalarının kesinleşmesinin tamamlandığını belirtti.
Futbolda Sözde Şike Davası’nda Verilen Beraat Kararlarımızın Onanmasına İlişkin Kesinleşme Şerhi Düzenlendi— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 7, 2022
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İşte o açıklama;
3 Temmuz 2011'de başlayan Fenerbahçe'yi ele geçirme odaklı sürece dair devam eden Futbolda Sözde Şike Davası'nda, eski Başkanımız Aziz Yıldırım, eski yöneticilerimiz Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile diğer kişiler hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz yetkisini kullanmadı ve dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Mahkeme tarafından 'Kesinleşme Şerhi' düzenlendi. Böylece 3 Temmuz 2011 dosyalarının kesinleşmesi tamamlandı.
Mahkemenin ilamının değişmez olduğunu gösteren Kesinleşme Şerhi ile mahkemenin kararının kesinleştiğini ve dosyanın Fenerbahçe yönetici, çalışan ve camiasının aklanmasıyla sonuçlandığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz.
Camiamızın bilgilerine sunarız.
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