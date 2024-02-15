Fenerbahçe'den 46 sayı fark!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-54 mağlup etti.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Mersin ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor'a konuk oldu. Fenerbahçe, baştan sona üstün oynadığı maçı 46 sayı farkla 54-100 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça Alperi Onar, Sevgi Uzun, Kayla McBride, Napheesa Collier ve Natasha Howard beşiyle başlayan sarı lacivertliler, Kayla McBride’ın 11 sayıyla oynadığı ilk çeyreği 17-29 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Napheesa Collier ve Natasha Howard’ın skorer oyunuyla soyunma odasına 33-56 üstün giren Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği de 46-79 skor avantajıyla tamamladı.
Üstün oyununu dördüncü çeyrekte de sürdüren sarı lacivertliler mücadeleden 54-100 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, 25. hafta maçında ise Beşiktaş’ı konuk edecek. 18 Şubat Pazar günü Metro Enerji Salonu’nda oynanacak derbi maç saat 15.00’te başlayacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Sait Nedim Çelik
İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 3, Büşra Akgün 3, Cave 16 , Davis 4, Robinson 13, Bogicevic 10, Işılay Eğin, Yağmur Bul 5, Merve Uygül Bostancı, Yağmur Cangüven
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 17, Şerife Alperi Onar 16, Collier 23, McBride 14, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 9, Milic 12, Duygu Özen
1. Periyot: 17- 29
Devre: 33- 56
3. Periyot: 46- 79
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