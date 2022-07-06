Fenerbahçe'den 5 yıldız bilgilendirmesi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:55

Fenerbahçe, gelecek sezondan itibaren kulübün armasında kullanılacak olan 5 yıldız için basın bilgilendirmesi yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.