Fenerbahçe'den Alessia Orro'ya dev teklif!
Fenerbahçe Medicana'nın İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etmek için Vero Volley Milano'ya toplam 1,8 milyon Euro'luk teklif sundu.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın önemli pasörlerinden Alessia Orro'yu kadrosuna katmak için büyük bir teklif sundu.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Vero Volley Milano'nun kaptanı Orro'ya toplam 1,8 milyon Euro değerinde bir sözleşme önerdi.
SÖZLEŞME DETAYLARI
Bu teklifin 1,2 milyon Euro'su, oyuncuya iki yıllık kontrat kapsamında (sezon başına 600 bin Euro) ödenecek. Milano ise Orro'nun serbest kalması karşılığında 600 bin Euro bonservis bedeli alacak.
Etiketler: #Alessia Orro #Fenerbahçe Medicana #transfer
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