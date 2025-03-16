Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip!

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana konuk olduğu Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip!
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AA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:09

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-1 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül

Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)

Setler: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25

Süre: 105 dakika


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Kuzeyboru

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