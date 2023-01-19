Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması: 'Kimse dakikaları saymasın'

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:27

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:27

Alınan her başarısız sonucun ardından “Neden oynatılmıyor?” sorusuyla Fenerbahçe gündeminin birinci maddesi haline gelen Arda Güler hakkında Fenerbahçeli yetkililerden açıklama geldi.

Hürriyet'e konuşan yetkililer Başkan Ali Koç’un Arda Güler’i kendi evladından ayırt etmediğinin altını çizerken “Başkanımız, Arda Güler’in anne ve babası çok yakın hatta bir aile gibiler” ifadelerini kullandı.

Arda Güler

"KIMSE DAKİKALARI SAYMASIN"

Yetkililerin yaptığı açıklamada, “Zaten önümüzdeki ayın sonunda 18 yaşına girecek ve zorunlu olarak yeni bir sözleme yapılacaktır. ‘Eyvah Arda bizi yüzüstü bırakıp gidecek’ gibi bir durum asla olamaz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, kimse dakikaları filan saymasın. Arda’nın ve ailesinin karakter yapısı ortada. Kulübümüzde oynuyor, okulumuzda okuyor. Arda bu kulüpten ayrılırsa bile, o gün bir helalleşme olmadan kesinlikle dışarı adım atmaz" dediği belirtildi.

Takıma ve hocaya güvenilmesi gerektiğini ifade eden sarı-lacivertli yetkililer, "Arda bu kulüpte büyümüş, bu kültürle yoğrulmuş bir evladımız. Biz de oynamasını istiyoruz ama takımın tek yetkilisi Jorge Jesus’tur ve onun kararlarına kimse karışamaz. Kupa maçları başlıyor belki farklı bir süreç Rize maçıyla başlar, kim bilir? Taraftarlarımız takımın üzerinde ciddi bir şampiyonluk baskısı olduğunu zaten görüyor. Burada sakin kalmak, takıma destek olup hocaya ve kararlarına güvenmek en doğru tavırdır" diye konuştu.

1500 DAKİKANIN ALTINDA KALIRSA 5 MİLYON EURO

Gençlerbirliği alt yapısından yetişen ve 2019’da Fenerbahçe’ye gelen Arda Güler bu sezon toplam 14 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe, Arda Güler'in yıldızını iyice parlatması sonrasında 17 Mart 2022'de genç oyuncusunun sözleşmesini iyileştirerek 2025 yılına kadar uzatmıştı. Ancak bu sözleşmede '1500 dakikanın altında oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üstü oynarsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'dur' maddesi olduğu belirtiliyor.

Arda Güler, Süper Lig'de sadece 41 dakika oynarken sezon boyunca da toplamda 312 dakika şans bulabildi. Yani Arda Güler'in, '5 milyon euroya serbest kalır' maddesinin aktif olmaması için 1195 dakika daha forma giymesi gerekiyor.