Avrupa kulüplerinden yakın takip: İşte transferin gözdesi Fenerbahçeli yıldızlar
Cuhmuriyet’in 100. Yılında en büyük hedefine lig şampiyonluğunu koyan Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan birçok futbolcu Avrupa devlerinin transfer listelerinde yer alıyor.
Hürriyet'in haberine göre, Avrupa'nın gözü üstünde olan sarı-lacivertli futbolcular şu şekilde:
OSAYI-SAMUEL
25 yaşındaki Nijerya asıllı yıldız oyuncuyu Atletico Madrid yakından takip ederken, Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın 12 milyon euro teklif ederek öne çıktığı İngiliz basınında yer aldı.
FERDİ KADIOĞLU
Başta Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa devinin takibinde. Fiyatı 15- 20 milyon euro bandında olsa da şampiyonluk yolunda devre arasında satışa sıcak bakmayan yönetimin oyuncu da isterse bu teklifleri ancak sezon sonunda değerlendirmesi bekleniyor.
ARDA GÜLER
Fenerbahçe’de fazla şans bulamayan genç yetenek özellikle İtalyan kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.
ALTAY BAYINDIR
30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan mili kaleciyle yönetim henüz imza aşamasına gelemedi. Fiyatı 20 milyon euro seviyelerinde olan 24 yaşındaki kaleci 2020 yılından bu yana önemli kulüplerin radarında. 2023 senesinde ise Napoli, Monaco, Ajax Transfer söylentilerinde öne çıkıyor.
DIEGO ROSSI
2025’e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldız takımın en değerli oyuncuları arasında. Fiyatı 15-20 milyon Euro seviyesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncuyu İtalya ve Brezilya ekipleri takipte.
MIHA ZAJC
Haziran ayında Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Sloven orta saha oyuncusunun gönlünün Serie A’da olduğu bilinirken bazı Türk ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.
MIGUEL CRESPO
2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu La Liga takımlarının radarında. Son olarak Sevilla’nın ilgi gösterdiği Crespo için de Fenerbahçe yönetiminin satmama kararı bulunuyor.
İSMAİL YÜKSEK
Bu sezonun sürpriz isminin 2025’e kadar kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. 23 yaşındaki İsmail Yüksek için İtalyan devi Milan’ın yatırım yapmayı palanladığı gelen bilgiler arasında.
ATTILA SZALAI
Fenerbahçe ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan takımın istikrar abidesi 24 yaşındaki Macar savunmacı da son iki sezondur pek çok Avrupa kulübünün scoutları tarafından yakın takipte.
SERDAR DURSUN
Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun Alman takımlarının gözdesi. Özellikle de Schalke 04’ün ilgisi bilinmekte.
ENNER VALENCIA
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan, ligin 15 golle zirvedeki ismi Meksika’dan Cruz Azul ve BAE’den Al Sharjah takımları devrede.
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