Avrupa kulüplerinden yakın takip: İşte transferin gözdesi Fenerbahçeli yıldızlar

FERDİ KADIOĞLU

Başta Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa devinin takibinde. Fiyatı 15- 20 milyon euro bandında olsa da şampiyonluk yolunda devre arasında satışa sıcak bakmayan yönetimin oyuncu da isterse bu teklifleri ancak sezon sonunda değerlendirmesi bekleniyor.