Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk: Tek Türk takımı oldu!
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştığı Union Saint-Gilloise'i saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, üç büyük turnuvada bu başarıyı yakalayan ilk Türk takımı oldu.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi geçerek UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki çeyrek finaliyle birlikte Avrupa'nın 3 büyük turnuvasında (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) çeyrek finale yükselen dördüncü takım oldu.
İLK TÜRK TAKIMI OLDU
Fenerbahçe, Türkiye'de bunu başaran ilk takım olurken, sarı-lacivertliler dışında; Marsilya, Roma ve PSV Einhoven da 3 kupada çeyrek final oynadı.
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