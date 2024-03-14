Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk: Tek Türk takımı oldu!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 23:53

Güncelleme: 14.03.2024 - 23:53

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi geçerek UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki çeyrek finaliyle birlikte Avrupa'nın 3 büyük turnuvasında (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) çeyrek finale yükselen dördüncü takım oldu.

İLK TÜRK TAKIMI OLDU

Fenerbahçe, Türkiye'de bunu başaran ilk takım olurken, sarı-lacivertliler dışında; Marsilya, Roma ve PSV Einhoven da 3 kupada çeyrek final oynadı.