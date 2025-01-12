Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Konyaspor karşısında 4 eksik!

Yayınlanma: 12.01.2025 - 16:42

Güncelleme: 12.01.2025 - 16:42

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu duyurdu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile birlikte sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat da kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin, kafileye dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde cumartesi günü MR'a giren Osayi Samuel de kadroda kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde: