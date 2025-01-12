Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Konyaspor karşısında 4 eksik!
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile birlikte sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat da kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin, kafileye dahil edildi.
Sarı-lacivertlilerde cumartesi günü MR'a giren Osayi Samuel de kadroda kendisine yer buldu.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #fenerbahçe #konyaspor #Kamp Kadrosu
Spor Haberleri
- Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı
- Sivasspor'dan 2 transfer birden!
- Sivas'ta kazanan çıkmadı!
- Serdal Adalı'dan İsmail Kartal açıklaması
- Papara Park'ta ilk gol geldi!
- Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu
- “Futbol ile Sosyal Destek” projesi başladı
- İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza
- Galatasaray ile anılıyordu: PSG'de Skriniar gelişmesi!
- TFF, harcama limitlerindeki kararını iptal etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler!
- CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar!
- Fatih Erbakan'a 'Erdoğan' tepkisi
- ‘Süper yetki’ geri geliyor
- '1 Milyon Mehmet' hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan Şanlıurfa'da 'adaylık sözü'
- Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- Erkek taraftarlar, Şanlıurfalı kadın sporcuları darbetti
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği