Fenerbahçe'den, Cristiano Ronaldo iddialarına yanıt!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili bir girişimde bulunulmadığını belirtti.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet arayışları sürürken çarşamba akşamı sosyal medyada sarı lacivertlilerin Cristiano Ronaldo'ya talip olduğu iddiası ortaya atıldı.
Bu iddia kısa sürede günün en çok tartışılan konusu haline geldi. Öyle ki kısa sürede Ronaldo ve Fenerbahçe hakkında 154 bini aşkın tweet atıldı. Ayrıca gün içinde Fenerbahçe token'larının değeri de yüzde 20 arttı.
Sarı lacivertli kulüp ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"BUNLAR DEDİKODU VE SENARYO"
Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçeli yetkililer "Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, 'Ali Koç transferde yine başarısız oldu' dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar" ifadelerini kullandı.
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