Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi ikna etti!

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 10:35
<p>Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni golcüsünü buldu; Michy Batshuayi...</p>

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni golcüsünü buldu; Michy Batshuayi...

<p>Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Chelsea ve Fenerbahçe arasında son detaylar konuşuluyor.</p>

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Chelsea ve Fenerbahçe arasında son detaylar konuşuluyor.

<p>Belçikalı oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Buna rağmen Maviler, kadroda düşünmediği Batshuayi'yi bedelsiz olarak kiralamaya hazır.</p>

Belçikalı oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Buna rağmen Maviler, kadroda düşünmediği Batshuayi'yi bedelsiz olarak kiralamaya hazır.

<p>28 yaşındaki oyuncu Chelsea'den 4 milyon Euro maaş alıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon Euro’sunu verebileceğini söyledi. Ancak pazarlıklar sonrası sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro’ya kadar çıktı. Eğer sarı-lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse, Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea'den alacak.</p>

28 yaşındaki oyuncu Chelsea'den 4 milyon Euro maaş alıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon Euro’sunu verebileceğini söyledi. Ancak pazarlıklar sonrası sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro’ya kadar çıktı. Eğer sarı-lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse, Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea'den alacak.

<p>Michy Batshuayi gelmesi halinde bu sezonu kiralık olarak geçirecek. Eğer performansıyla Fenerbahçe yönetimini ikna edebilirse, sezon sonunda boşa çıktıktan sonra yıldız futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme için masaya oturulabilir.</p>

Michy Batshuayi gelmesi halinde bu sezonu kiralık olarak geçirecek. Eğer performansıyla Fenerbahçe yönetimini ikna edebilirse, sezon sonunda boşa çıktıktan sonra yıldız futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme için masaya oturulabilir.

<p>Chelsea'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmedi. Premier Lig'in yeni ekibinin, Chelsea ile Belçikalı golcü için yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ancak transfer için gerekli evrakları yetiştiremediği belirtildi.</p>

Chelsea'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmedi. Premier Lig'in yeni ekibinin, Chelsea ile Belçikalı golcü için yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ancak transfer için gerekli evrakları yetiştiremediği belirtildi.

<p>Batshuayi geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 42 maçta 14 gole imza atmıştı.</p>

Batshuayi geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 42 maçta 14 gole imza atmıştı.

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