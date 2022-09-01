Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'in yeni kulübü belli oldu!

01 Eylül 2022 Perşembe, 16:52

Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli ekibe veda eden genç kaleci Berke Özer'in yeni takımı Portimonense oldu.

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Portimonense ile anlaşmaya vardı.

Transferi için Portimao'da olduğu belirtilen genç file bekçisinin 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 19 MAÇ

11 Temmuz 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve Ali Koç döneminin ilk imzalarından olan Berke Özer, 2019-2021 yılları arasında Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti. Geçen sezon ise 22 yaşındaki eldiven Fenerbahçe'nin kalesini 19 maçta korumuştu.