Fenerbahçe'den derbi öncesi 2 sakatlık açıklaması
Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ile pazar akşamı oynayacağı derbi öncesi Kim Min-Jae ve Arda Güler ile ilgili bilgilendirme yayımladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae'nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır.
Genç oyuncumuz Arda Güler'in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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