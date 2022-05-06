Süper Lig'de Hatayspor'dan Trabzonspor'a şampiyonluk alkışı
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u ağırlayan Atakaş Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, sahaya çıkan bordo-mavili futbolcuları alkışladı.
Atakaş Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'u alkışadı.
Maçtan önce soyunma odası tünelinden sahaya çıkış alanında yan yana dizilen Atakaş Hataysporlu futbolcular ve antrenörler, sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcuları ve teknik heyeti alkışladı ve ellerini sıktı. Hataysporlu futbolseverler de bordo mavili takımı alkışladı.
Trabzonspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Atakaş Hatayspor'u tebrik etti.
Hataylı futbolseverlere ve @Hatayspor_FK'a çok teşekkürler! ??????pic.twitter.com/aMMxBvrPBM— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 6, 2022
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