Fenerbahçe'den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Yayınlanma: 12.05.2024 - 18:06

Güncelleme: 12.05.2024 - 20:58

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Michy Batshuayi, 43. dakikada Alexander Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Şampiyonluk şansını matematiksel açıdan sürdürmek için kazanmak zorunda olan Fenerbahçe, puanını 93'e çıkardı ve 2 hafta kala Galatasaray'ı 6 puan geriden takibini sürdürdü.

Son 2 maçından 1 puan çıkaran Kayserispor, 41 puanda ve küme düşme hattının 4 puan üstünde kaldı.

GELECEK HAFTA DERBİ VAR

Fenerbahçe, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin 45+3. dakikasında sarı kart gören Rodrigo Becao, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kayserispor ise gelecek hafta Konyaspor ile kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

90' Kayserispor'da Boa Morte sarı kart gördü.

87' Fenerbahçe 4. gole yaklaştı. Ceza alanına çalımlarla giren Fred'in vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

83' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yerine Bonucci oyunda. Cengiz oyundan çıkarken tribünlerin ıslıklandı.

81' Kayserispor'da Gökhan Sazdağı ve Mehdi Bourabia kenara geldi. Mehmet Eray Özbek ve Yaw Ackah oyunda.

78' Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Serdar Dursun oyunda. Çağlar Söyüncü ve Batshuayi kenarda.

72' Gökhan Sazdağı'nın uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Livakovic'de kaldı.

67' Kayserispor'da Arif Kocaman'ın yerine Attamah oyunda.

66' Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Dusan Tadic kenara geldi. Oyuna giren isimler Bright Osayi-Samuel ve Joshua King.

61' Kayserispor'da Carlos Mane'nin yerine Ramazan Civelek oyunda.

59' GOL | Sol kanatta topla buluşan Szymanski, arka direğe müthiş bir orta kesti, Çağlar kale ağzından topu ağlara gönderdi.

56' Hızlı gelişen hücumda sağ kanatta topla buluşan Tadic, uzak köşedeki Batshuayi'yi görmek istedi ancak top auta gitti.

51' Kayserispor'da Dusan Tadic'i düşüren Gökhan Sazdağı sarı kart gördü.

49' Kayserispor etkili geldi. 3'e 2 pozisyonda sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun vuruşu kaleci Livakovic'de kaldı.

47' Fenerbahçe gole yaklaştı. Batshuayi'nin derin pasında sağ kanattan ceza alanına giren Ferdi'nin vuruşunda kaleci başarılı.

45' Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Mane'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

42' GOL | Oosterwolde'nin sürükleyip içeri çevirdiği topu savunma karşıladı. Savunmadan seken topa gelişen sol çaprazdan mükemmel bir ayak içi vuruş yapan Djiku, farkı 2'ye yükseltti.

38' Hızlı gelişen Kayserispor hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Aylton Boa Morte'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

36' Sol çaprazda topla buluşan Tadic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

34' Djiku'dan seken topu kale ağzında kontrol eden Batshuayi vuruşunu istediği gibi yapamadı ve kaleci Bilal topu kontrol etti.

27' Orta sahada Fred'i düşüren Otabek Shukurov sarı kart gördü.

26' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sebastian Szymanski'nin yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruş yandan auta gitti.

25' Savunma arkasına sarkan Jayden Oosterwolde, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

21' Hakem VAR'dan gelen onay sonrası orta noktayı gösterdi ve GOL geçerli sayıldı.

20' Kayserisporlu futbolcular, Batshuayi'nin golden önce elle oynadığı gerekçesiyle hakem Direnç Tonusluoğlu'na itirazlarda bulunuyor.

18' GOL | Dusan Tadic'in sol çaprazdan sürükleyip verdiği pasta ceza alanında topu kontrol eden Batshuayi, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

15' Fenerbahçe yine gole yaklaştı! Ferdi'nin sağ kanattan verdiği pasta rakibinden sıyrılan Cengiz Ünder, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

14' Kayserispor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mehdi Bourabia'nın ortasında Aylton Boa Morte'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

11' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Fred'in vuruşunda kaleci Bilal başarılı.

10' Kartal Kayra, yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

9' Orta alanda şık bir hareketle Kartal Kayra'dan sıyrılan Fred, rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

6' Dusan Tadic'in ceza alanına yaptığı ortada Batshuayi göğsüyle topu ağlara göndermek istedi ancak ofsayt bayrağı havada.

4' Kartal Kayra'nın savunma arasına gönderdiği topta Cardoso topa hareketlendi ancak Livakovic topu uzaklaştırdı.

3' Cengiz'in sağ kanattan yaptığı ortaya sol çaprazdan Dusan Tadic gelişine vurdu, top kalecide kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.