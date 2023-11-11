Fenerbahçe'den Djiku ve Fred kararı... Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 17:31

Güncelleme: 11.11.2023 - 17:36

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sebebiyle durumları merak edilen iki yıldız oyuncudan Alexander Djiku ve Fred maç kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Öte yandan Fenerbahçe'de cezalı İsmail Yüksek'in yanı sıra Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Aziz ve Emre Mor da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Adana kafilesi şu şekilde: