Fenerbahçe'den Djiku ve Fred kararı... Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sebebiyle durumları merak edilen iki yıldız oyuncudan Alexander Djiku ve Fred maç kadrosunda yer almadı.
FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
Öte yandan Fenerbahçe'de cezalı İsmail Yüksek'in yanı sıra Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Aziz ve Emre Mor da kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Adana kafilesi şu şekilde:
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