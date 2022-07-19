Fenerbahçe'den 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' paylaşımı
Fenerbahçe, her yıl 19.07 tarihinde camianın kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Bugün, yarın ve her gün "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe" sözlerinin altı çizildi.
İşte yapılan o açıklama ve paylaşımlar:
İyi ki Fenerbahçeliyiz!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 18, 2022
19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun. pic.twitter.com/lGPgLOXg4Q
Dünyanın dört bir yanında Çubuklu aşkıyla yaşayan tüm Fenerbahçelilerin #DünyaFenerbahçelilerGünü kutlu olsun! pic.twitter.com/nKNAlM45bK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 18, 2022
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