Fenerbahçe'den 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' paylaşımı

19 Temmuz 2022 Salı, 09:02

Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Bugün, yarın ve her gün "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe" sözlerinin altı çizildi.

İşte yapılan o açıklama ve paylaşımlar:

İyi ki Fenerbahçeliyiz!



19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun. pic.twitter.com/lGPgLOXg4Q — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 18, 2022