Fenerbahçe'den 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' paylaşımı

Fenerbahçe, her yıl 19.07 tarihinde camianın kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 09:02
Fenerbahçe'den 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' paylaşımı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Bugün, yarın ve her gün "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe" sözlerinin altı çizildi.

İşte yapılan o açıklama ve paylaşımlar: 


fenerbahçe Dünya Fenerbahçeliler Günü 19 Temmuz
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler